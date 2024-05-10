غوتيريش: مصير المنطقة بأسرها على المحك

نيويورك (الاتحاد)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، دعوته لإسرائيل والفصائل الفلسطينية لإظهار «الشجاعة السياسية»، وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء.

وقال غوتيريش، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»: إن «مصير الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها على المحك».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «نجدد الدعوة لإسرائيل والفصائل لإظهار الشجاعة السياسية وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء، وتحرير الرهائن».

وفي سياق آخر، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري.

وفي تصريحات صحفية، نقل بوريل عن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد ستعترف بدولة فلسطين 21 مايو.

وأكد المسؤول الأوروبي أنّ دولا أوروبية مثل مالطا وأيرلندا وسلوفينيا في طريقهم للاعتراف بدولة فلسطين.

وقال بوريل: «ما أعلمه أنّ بلجيكا لن تعترف بالوقت الحالي، ولكن هذا الاحتمال ما زال قائماً». وفي رده على سؤال يتعلق بحدود دولة فلسطين قال بوريل: «لن نضعها نحن، هي واضحة بقرارات الأمم المتحدة».

ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تقودها إسبانيا.

ودولة فلسطين معترف بها حاليًا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

ووجه بوريل انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم إصغائه لطلب المجتمع الدولي بعد اجتياح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأشار إلى أن الحرب ستكون لها تبعات في جميع أنحاء العالم، وأنها ستؤثر أيضًا على الانتخابات في كل من الولايات المتحدة والغرب.