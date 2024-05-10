مصر والأردن ترحبان بتأييد حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

رحبت مصر والأردن بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقالت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال.

ونوه البيان إلى أهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ودعت جمهورية مصر العربية، بهذه المناسبة، جميع الدول، التي لم تتخذ بعد قرارا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى المضى قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما رحّبت الأردن باعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت أنه خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأكد السفير الدكتور سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن "اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا يعكس إجماعا دوليا على حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق شعبها الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد القضاة على مضمون توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ودون إبطاء داعيا المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كانت دولة الإمارات قد تقدمت بهذا القرار باسم المجموعة العربية، بصفتها رئيسة المجموعة طوال شهر مايو.