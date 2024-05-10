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زيلينسكي يدلي بتصريحات بشأن جبهة القتال

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
10 مايو 2024 23:29

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الوضع على طول خط جبهة القتال.
وأعلن زيلينسكي عن "معارك عنيفة" في وقت باشرت روسيا هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي بناء على معلومات تلقاها من القائد الأعلى للقوات الأوكرانية المسلحة "تدور معارك عنيفة على طول خط الجبهة".
وأضاف "ناقشنا الإجراءات الدفاعية وتعزيز مواقعنا في منطقة خاركيف".
ولفت، في كلمة عبر الفيديو، إلى أن كييف ترسل تعزيزات إلى منطقة خاركيف وتردّ على الهجوم بالمدفعية وطائرات مسيّرة.
وأكّد الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا ستردّ على التحدي الجديد بقوة ودعا داعمي كييف الغربيين إلى تقديم مساعدات عسكرية إضافية.
وأوضح "من المهم أن يدعم شركاؤنا جنودنا (...) عبر تزويدهم بالمعدات في الوقت المناسب".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهات القتال
معارك
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