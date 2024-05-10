مقتل العشرات بفيضانات في أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال أفغانستان، الجمعة، إلى 62 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما افاد مسؤول محلي.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث في إقليم بغلان الشمالي إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في الفيضانات.

وأضاف ابمسؤول "ارتفع عدد قتلى الفيضانات، التي شهدتها ولاية بغلان اليوم، إلى 62 شخصا".

وبحسب المسؤول، فإن فرق الإنقاذ "تبحث لمعرفة ما إذا كان هناك أي ضحايا عالقون في الوحل أو تحت الأنقاض"، معربا عن خشيته من سقوط "مزيد من الأمطار".

وأشار إلى تقديم "80 خيمة وبطانية وطعام لمن فقدوا منازلهم".

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيولا طينية كثيفة غمرت الطرق.

ويمكن سماع بكاء الأطفال في أحد هذه المقاطع بينما وقف رجال ينظرون إلى مياه الفيضانات.

منذ منتصف أبريل الماضي، تسببت الفيضانات في مقتل نحو مئة شخص في عشر ولايات في البلاد، ولم تسلم أي منطقة منها، بحسب السلطات.

كما غمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80% من سكانه، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، على الزراعة من أجل بقائهم.

وشهدت أفغانستان شتاءً جافًا جداً وتعاني من اضطرابات مناخية.