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قتلى جراء سقوط حافلة في نهر بمدينة سان بطرسبرغ

قتلى جراء سقوط حافلة في نهر بمدينة سان بطرسبرغ
11 مايو 2024 08:26

لقي سبعة أشخاص حتفهم الجمعة عندما سقطت حافلة تقل نحو عشرين راكبا في نهر بمدينة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا، وفق السلطات.
وقالت لجنة التحقيق الروسية مساء الجمعة إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة سقوط حافلة في نهر مويكا ارتفع إلى سبعة"، مشيرة إلى فتح تحقيق جنائي.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية أبلغت في وقت سابق عن وفاة ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن أربعة أشخاص آخرين باتوا "في حالة وفاة اكلينيكي"، ومتحدثة أيضا عن إصابة اثنين بجروح خطرة.
وذكرت الشرطة المحلية أن الحافلة اصطدمت بسياج جسر فوق نهر مويكا بوسط سان بطرسبرغ بينما كان على متنها نحو 20 شخصا.

المصدر: آ ف ب
حادث تصادم
سان بطرسبرج
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