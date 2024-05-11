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عشرات الجرحى جراء اصطدام قطارين في بوينوس آيرس

عشرات الجرحى جراء اصطدام قطارين في بوينوس آيرس
11 مايو 2024 08:41

أصيب 57 شخصا بجروح الجمعة بينهم اثنان في حال خطرة جراء اصطدام قطار ركاب بقطار صيانة في بوينوس آيرس.
وقال مسؤول خدمات الطوارئ ألبرتو كريسينتي للصحافة في مكان الحادث إن المصابين بجروح خطرة اللذين أصيبا بصدمات في الرأس نقلا بمروحية وخضع أحدهما لجراحة أعصاب ناجحة.
وفقا لشركة القطارات العامة، اصطدم قطار ركاب مكون من سبع عربات بقطار صيانة يضم قاطرة وعربة معدات، في منطقة باليرمو، بعيد الساعة 10,30 (13,30 ت غ).
وأفادت وزارة الصحة بأن ما مجموعه 57 شخصا توجهوا إلى مستشفيات، بعضهم بمبادرة منهم، بعد مغادرتهم مكان الحادث.
وقال رئيس بلدية بوينس آيرس خورخي ماكري في موقع الحادث، إنه بعد الاصطدام، أجلت خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء جميع الركاب في حوالي أربعين دقيقة.
وبقي فنيون وخبراء من الشرطة العلمية في الموقع لساعات عدة بعد وقوع الحادث.
وقال وزير النقل فرانكو موغيتا إن التحقيق يدرس خصوصا ما إذا كانت هناك "مسألة تتعلق بالإشارات"، سواء من جانب القطار الفني الذي كان يعمل على المسار أو من جانب قطار الركاب.

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