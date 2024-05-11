السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003

عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
11 مايو 2024 08:58

ضربت الأرض مساء الجمعة عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات وهو مستوى يوصف بأنه «شديد»، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، وفق ما اعلنت وكالة أميركية.
وذكرت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.
وقالت «نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر».
ويتوقع استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الانبعاثات وفق الوكالة.
وآخر حدث من هذا النوع بلغ المستوى الخامس كان في أكتوبر 2003 وأطلق عليه اسم «عواصف الهالوين» الشمسية حسب الوكالة.

المصدر: آ ف ب
عاصفة شمسية
آخر الأخبار
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
الأخبار العالمية
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003
اليوم 08:58
عشرات الجرحى جراء اصطدام قطارين في بوينوس آيرس
الأخبار العالمية
عشرات الجرحى جراء اصطدام قطارين في بوينوس آيرس
اليوم 08:41
قتلى جراء سقوط حافلة في نهر بمدينة سان بطرسبرغ
الأخبار العالمية
قتلى جراء سقوط حافلة في نهر بمدينة سان بطرسبرغ
اليوم 08:26
فتى فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات مصرية - أميركية لإبداء المرونة في محادثات هدنة غزة
اليوم 01:44
موظفو خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بإطفاء حرائق منازل دمرها قصف في خاركيف شرقي أوكرانيا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إجراء مباحثات في الشرق الأوسط حول أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©