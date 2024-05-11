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مجلس التعاون يرحب بقرار الجمعية العامة بشأن أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجلس التعاون يرحب بقرار الجمعية العامة بشأن أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
11 مايو 2024 10:00

رحب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني.
وقال البديوي إن حصول هذا القرار على تصويت 143 دولة، يأتي تأكيداً وإيماناً على الحق الفلسطيني في هذا الاعتراف، لكي تمارس دولة فلسطين كافة حقوقها ومهامها في هذه المنظمة.
وأكد الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

 

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المصدر: وام
مجلس التعاون الخليجي
فلسطين
جاسم محمد البديوي
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