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مئات القتلى جراء فيضانات في أفغانستان

فيضانات في أفغانستان
11 مايو 2024 18:54

تسببت فيضانات ضربت شمال أفغانستان بمصرع أكثر من 300 شخص في عدة ولايات، وفق ما أفادت الأمم المتحدة اليوم السبت.
وأدّت أمطار غزيرة، أمس الجمعة، إلى فيضان أنهار وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات.
وشوهد ناجون يتنقلون، اليوم السبت، في شوارع موحلة بين المباني المتضررة.
ولاية بغلان (شمال) من أكثر المناطق تضررا، حيث قضى أكثر من 300 شخص فيها لوحدها، ودُمرت أو تضررت آلاف المنازل، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وفي تصريح صحفي، قالت رنا دراز مسؤولة الاتصالات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إنه "بناء على المعلومات الحالية: قضى 311 شخصا في ولاية بغلان ودمر 2011 منزلا وتضرر 2800 منزل".

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وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 218 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في بغلان.
وأكد مسؤولون أن الأمطار، التي هطلت أمس الجمعة، تسببت في أضرار جسيمة في بغلان وتخار وبدخشان وكذلك ولايتي غور وهرات (غرب).
وقال جان محمد دين محمد، أحد سكان مدينة بل خمري عاصمة ولاية بغلان، "لقد جرفت الفيضانات منزلي وحياتي كلها".
وأضاف أن عائلته تمكنت من الفرار إلى مناطق مرتفعة، لكن عندما تحسن الطقس وعادوا إلى منزلهم، "لم يتبق شيء، لقد دمرت جميع ممتلكاتي ومنزلي".
وتابع "لا أعرف إلى أين آخذ عائلتي... ولا أعرف ماذا أفعل".

المصدر: آ ف ب
فيضانات
أفغانستان
انهيارات أرضية
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