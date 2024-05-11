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قتلى في قصف استهدف روسيا

اشتعال سيارات في بيلغورود جراء القصف
11 مايو 2024 20:15

قال مسؤولون روس، اليوم السبت، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة في ثلاث هجمات منفصلة شُنت بالطائرات المسيرة والمدفعية على منطقتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين الروسيتين ومدينة دونيتسك.
وذكر مسؤول محلي في منطقة دونيتسك، في بيان نشر على تطبيق "تلغرام"، أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما أصاب صاروخ مدينة دونيتسك.
من جهته، ذكر فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود، في بيان نُشر أيضا عبر "تلغرام"، أن رجلا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن نفذت طائرة مسيرة هجوما على شاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا الحدودية.

  • آثار قصف على بيلغورود
    آثار قصف على بيلغورود
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وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية المجاورة إن مدنيا توفي في المستشفى بعد إصابته في غارة بطائرة مسيرة على بلدة "سودجا" الحدودية.
وتتعرض منطقتا بيلغورود وكورسك أيضا للهجوم بشكل متكرر منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
وفي حادثة أخرى، قال مسؤول محلي في منطقة لوغانسك إن عدد القتلى جراء هجوم صاروخي ارتفع إلى أربعة وأصيب 11 آخرون. وأضاف أن الهجوم تسبب في حريق كبير وألحق أضرارا جسيمة بمستودع للوقود في بلدة "روفينكي".

  • آثار قصف على بيلغورود
    آثار قصف على بيلغورود

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها تصدت لسلسلة من الهجمات التي شنتها أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
وأضافت الوزارة، في بيان عبر "تلغرام"، أن قواتها أسقطت 21 صاروخا و16 طائرة مسيرة في مناطق بيلغورود وكورسك وفولغوغراد الروسية.

المصدر: وكالات
بيلغورود
بيلجورود
كورسك
قصف
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