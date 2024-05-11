السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العصابات تواصل أعمال العنف في هايتي

قوات من الشرطة تشتبك مع عصابات في عاصمة هايتي
11 مايو 2024 22:16

واصلت العصابات أعمال العنف في هايتي واقتحمت مراكزا جديدا للشرطة، مساء السبت، بحسب ما أفاد اتحاد للشرطة اليوم، في وقت يسعى مجلس حكم انتقالي لاستعادة النظام.
وقال ليونيل لازار من اتحاد الشرطة الهايتية إن مركز للشرطة، يقع في بلدة "غريسييه" جنوب العاصمة بورت أو برنس تعرض للاقتحام.
وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مدنيين مسلحين ببنادق هجومية داخل مبنى الشرطة. واشتعلت النيران في عدة سيارات كانت في ساحة انتظار السيارات بالمبنى.
ولم تتمكن السلطات المحلية من تحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا في الهجوم.
وقال أحد سكان "غريسييه"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القتال استمر عدة ساعات وأن الشرطة اضطرت إلى التراجع في مواجهة "القوة الضاربة لقطاع الطرق".
وقالت المرأة إن السكان المحليين اضطروا إلى الفرار من منازلهم في الصباح بسبب أعمال العنف.
بقيت هايتي، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي والتي مزقتها أعمال العنف، بدون رئيس منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021. وكانت آخر انتخابات برلمانية قد جرت في عام 2016، ولا يزال المجلس الانتقالي الجديد يكافح من أجل تأكيد سلطته.
وعانت البلاد، منذ عقود، من الفقر والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي وعنف العصابات، والذي تفاقم في الأشهر الأخيرة مع قيام العصابات بمهاجمة مطار العاصمة والسجون ومراكز الشرطة والموانئ وأهداف استراتيجية أخرى.
وقالت نقابة أخرى للشرطة، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن العصابات تسيطر الآن على 25 مركزًا وفرعا للشرطة في البلاد.

أخبار ذات صلة
البحرين تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مقر "الأونروا" في القدس
هجوم على مستشفى في الصين يسفر عن 10 ضحايا
المصدر: آ ف ب
هايتي
عصابات
مراكز الشرطة
هجوم
أعمال عنف
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
قوات من الشرطة تشتبك مع عصابات في عاصمة هايتي
الأخبار العالمية
العصابات تواصل أعمال العنف في هايتي
اليوم 22:16
الرجل الناجي يرفع ذراعه بعد إخراجه من تحت الأنقاض
الترفيه
ينجو بأعجوبة بعد قضاء 5 أيام تحت مبنى منهار
اليوم 21:17
العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
الرياضة
العروبة يواصل الاحتفال.. ومسافي يحرم دبا «وصافة» دوري «الأولى»
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©