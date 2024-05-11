الصين ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعم للعضوية الكاملة لفلسطين

أكد فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ترحيب بلاده بالقرار التاريخي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشار، في كلمته خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، إلى أن إقامة الدولة المستقلة كانت طموحاً طال انتظاره للشعب الفلسطيني، معتبراً الحصول على العضوية الكاملة خطوة حاسمة في هذه العملية التاريخية.

وأكد المندوب الصيني على مسؤولية المجتمع الدولي المشتركة في دعم وتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.