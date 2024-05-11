قائد في الجيش الأوكراني يدلي بتوقعات بشأن جبهات القتال

توقع الجنرال أوليسكندر بافليوك قائد القوات البرية الأوكرانية أن تحقق القوات الروسية تقدما ميدانيا في جبهات القتال قبل وصول إمدادات الأسلحة من الغرب إلى كييف.

وقال إنه يتوقع أن تدخل الأزمة الحالية مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين مع التأخير في توريد إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف بافليوك، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" نشرت يوم أمس الجمعة "روسيا تعلم أننا إذا تلقينا ما يكفي من الأسلحة في غضون شهر أو شهرين، فإن الوضع قد ينقلب ضدها".

وتباطأت إمدادات الأسلحة الأميركية لعدة أشهر بينما تعطلت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب اختلافات حولها داخل الكونغرس الأميركي لكن تم إقرار هذا الإجراء أواخر الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى إمدادات من الأسلحة المهمة "في الوقت المناسب".

أجرى بافليوك هذه المقابلة قبل الهجوم الروسي، أمس الجمعة على مناطق في خاركيف بشمال شرق البلاد.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" أن بافليوك يعتقد أن موسكو ستواصل التركيز على تقدمها في منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق.

وقال بافليوك إن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدفاعات الجوية وإن من المتوقع أن تتسلم مجموعة من الطائرات إف-16 المقاتلة.