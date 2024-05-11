شولتس: مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا يمثل فرصة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا المزمع عقده، في سويسرا يعتبر بمثابة فرصة.

وخلال حلقة حوارية نظمتها شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" بحضور حوالي 180 ضيفا، قال شولتس في مدينة بوتسدام الألمانية اليوم السبت "حتى لو لم تتم مناقشة السؤال الكبير الخاص بالسلام في البداية بل مسائل متعلقة به، فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة كبيرة".

وأضاف المستشار الألماني "يمكننا أن نطور المزيد انطلاقا من هذا (المؤامر)".

كانت سويسرا دعت أكثر من 160 وفدا إلى المشاركة في مؤتمر رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا مقرر عقده منتصف يونيو المقبل.

وأكد شولتس أنه سيتم بذل كل ما يمكن لاستنفاد كل الخيارات الدبلوماسية.

وطمأن شولتس الأوكرانيين اللاجيئن في ألمانيا ودعاهم إلى العمل، وقال "نود من الأشخاص الذين جاءوا من أوكرانيا إلى هنا، أن يعملوا الآن طالما أنهم مؤهلون للعمل. هذا ما يقوم به بالفعل كثيرون منهم، يجب أن نقول ذلك، ولكن هناك بضع مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم سوق العمل بشدة".