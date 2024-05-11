رئيس الوزراء الروسي يقدم التشكيل الحكومي الجديد إلى «الدوما»

موسكو (د ب أ)

قدم رئيس مجلس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أمس تشكيل الحكومة الجديدة المقترح للبرلمان «مجلس الدوما» للنظر فيه. ووفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، جاء في بيان مجلس الوزراء: «أنه وفقا لدستور روسيا الاتحادية والقانون الاتحادي لحكومة روسيا الاتحادية، قدم رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، مقترحات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان الروسي (الدوما) للنظر فيها». ويتم تعيين كل من وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ووزراء الداخلية والعدل والطوارئ والخارجية من قبل الرئيس نفسه بعد التشاور مع مجلس الفيدرالية. وذكر البيان أن ميشوستين اقترح تعيين أنطون سيلوانوف في منصب وزير المالية. كما أوضح البيان أن ميشوستين اقترح تعيين حاكم مقاطعة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، وزيرا للطاقة. واقترح ميشوستين تعيين نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، في منصب نائب رئيس وزراء روسيا لمجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية.