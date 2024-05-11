ترامب: «هايلي» لن تكون نائبتي

واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح مجدداً للبيت الأبيض، السبت أن منافسته «الجمهورية» السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس. وتكثر التكهنات حول من سيرشح الجمهوري السبعيني لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر التي سيخوضها ضد «الديمقراطي» جو بايدن. ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً: السناتوران «تيم سكوت» و«جيه دي فانس» والنائبة عن نيويورك «إليز ستيفانيك». لكن بعض التقارير ذكرت أيضاً اسم نيكي هايلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب «الجمهوري».

وقال المرشح «الجمهوري»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «نيكي هايلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس». وأضاف «لكنني أتمنى لها كل السعادة في العالم».