الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: «هايلي» لن تكون نائبتي

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أرشيفية)
12 مايو 2024 01:29

واشنطن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«داو جونز» يسجل أطول سلسلة ارتفاعات منذ ديسمبر
طاعة الأم تقاوم الشيخوخة

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح مجدداً للبيت الأبيض، السبت أن منافسته «الجمهورية» السابقة نيكي هايلي ليست من بين الأشخاص الذين يفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس. وتكثر التكهنات حول من سيرشح الجمهوري السبعيني لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر التي سيخوضها ضد «الديمقراطي» جو بايدن. ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً: السناتوران «تيم سكوت» و«جيه دي فانس» والنائبة عن نيويورك «إليز ستيفانيك». لكن بعض التقارير ذكرت أيضاً اسم نيكي هايلي، آخر منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب «الجمهوري».
وقال المرشح «الجمهوري»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «نيكي هايلي ليست من الأشخاص الذين أفكر فيهم لمنصب نائب الرئيس».  وأضاف «لكنني أتمنى لها كل السعادة في العالم». 

البيت الأبيض
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
نيكي هايلي
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
رجل أفغاني يحمل متعلقاته في أعقاب فيضان مفاجئ في قرية «لاقيها» بمنطقة مقاطعة بغلان (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الفيضانات
12 مايو 2024
جانب من جلسة التصويت على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين
12 مايو 2024
مسنة وطفل ينتظران مع متعلقاتهما قبل الإخلاء من رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
12 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©