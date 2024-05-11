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الأمم المتحدة: ثلث سكان تشاد يحتاجون إلى مساعدات غذائية

أرشيفية
12 مايو 2024 01:30

نيويورك (وكالات)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا» أمس، أن دولة تشاد التي تستضيف ما يصل إلى 500 ألف لاجئ سوداني، تحتاج إلى مساعدات غذائية لنحو ثلث عدد سكانها الذي يبلغ 18 مليون نسمة. وقال المكتب إن الوضع في تشاد يتفاقم بسبب تغير المناخ وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وتابع المكتب أنه «منذ مارس، تواجه الدولة أمطاراً غزيرة وفيضانات في الجنوب»، مضيفاً أن اللاجئين تسببوا في الضغط على الوضع الإنساني في شرق البلاد، كما أن الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة غير حكومية في حوض بحيرة تشاد تتسبب في مزيد من النزوح. 
وقالت الوكالة الأممية، إن تحليلاً مدعوماً من الأمم المتحدة وجد أن 2.4 مليون شخص يعانون حالياً انعدام الأمن الغذائي في تشاد، منهم 300 ألف يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وإذا لم يتم تقديم مساعدة جوهرية لهم، فقد يرتفع هذا العدد خلال موسم الجفاف إلى 3.3 مليون. وأضافت أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لتشاد لعام 2024 والتي تبلغ قيمتها  1.1 مليار دولار لم يتم تمويل سوى 6.6 % منها، حيث لم يتلقَ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سوى 74 مليون دولار.

الأمم المتحدة
تشاد
السودان
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