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وزير المياه اليمني يعاين موقع غرق سفينة روبيمار

سفينة الشحن «روبيمار» التي غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
12 مايو 2024 01:30

عدن (الاتحاد)

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تفقد وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، أمس، موقع غرق السفينة «روبيمار» في البحر الأحمر؛ لتقييم الوضع والمراقبة من كثب لتبين ما إذا كانت شحنات المبيدات والأسمدة غير العضوية على متن السفينة قد بدأت بالتسرب إلى المياه.
وقال الوزير الشرجبي: «نحن هنا اليوم للتأكد من خلو محيط السفينة والسواحل من أي تلوث قد ينجم عن تسرب شحنات الأسمدة من السفينة الغارقة»، مضيفاً: «نُراقب الوضع من كثب ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لاحتواء حدوث أي تلوث بيئي في المنطقة».
وغرقت السفينة خلال مارس الماضي، بعد نحو أسبوعين من هجوم بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، وتسبب في إصابة السفينة ومن ثم غرقها بشكل تدريجي.

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