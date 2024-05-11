الجيش الإسرائيلي يوسّع نطاق عمليات إخلاء الأحياء في رفح

القدس (الاتحاد)

وسّع الجيش الإسرائيلي أمس، نطاق إخلاء المنطقة الواقعة في شرق رفح الذي بدأه في مطلع الأسبوع الحالي، داعياً سكان أحياء إضافية في المدينة إلى مغادرتها بشكل «فوري».

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة «إكس» سكان «بعض الأحياء الأخرى في شرق رفح، إلى التوجه فوراً إلى المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي»، على بعد حوالى عشرة كيلومترات غرباً، على طول الشاطئ الواقع غرب المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي «سنتحرك قريباً وبقوة في منطقتكم»، طالباً من «جميع السكان والنازحين الموجودين» في بعض مناطق شمال القطاع مثل جباليا وبيت لاهيا، التوجه إلى غرب مدينة غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا الاثنين إلى إخلاء أحياء في شرق مدينة رفح المكتظة بنحو 1.4 مليون فلسطيني، وفق أرقام الأمم المتحدة، نزح معظمهم من مناطق أخرى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر. ويلوّح الجيش الإسرائيلي بشن هجوم بري على المدينة، على رغم تحذيرات دولية واسعة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» «نشعر بقلق شديد لأن أوامر الإخلاء هذه تتعلق بكل من وسط رفح وجباليا».