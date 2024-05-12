قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بإندونيسيا

قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم تسعة تلامذة وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرّضت له حافلة مدرسية في جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت الشرطة الأحد.

ووقع الحادث قرابة الساعة 18,48 السبت بين مدينتي ديبوك ولمبانغ بغرب جاوا، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة.



وأوضح أن الحافلة المدرسية التي كانت تنقل أكثر من 60 شخصاً من التلامذة والمعلّمين، انحرفت فجأة الى اليسار واصطدمت بسيارة وثلاث دراجات نارية، مشيراً إلى أن "تسعة تلامذة ومدرّس واحد كانوا من بين الركاب القتلى".



أما القتيل الحادي عشر فهو سائق إحدى الدراجات النارية.

كما أدى الحادث الى إصابة 13 شخصاً بجروح بالغة، و40 بجروح طفيفة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.