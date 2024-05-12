الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بإندونيسيا

قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بإندونيسيا
12 مايو 2024 09:08

قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم تسعة تلامذة وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرّضت له حافلة مدرسية في جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت الشرطة الأحد.
ووقع الحادث قرابة الساعة 18,48 السبت بين مدينتي ديبوك ولمبانغ بغرب جاوا، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة.

وأوضح أن الحافلة المدرسية التي كانت تنقل أكثر من 60 شخصاً من التلامذة والمعلّمين، انحرفت فجأة الى اليسار واصطدمت بسيارة وثلاث دراجات نارية، مشيراً إلى أن "تسعة تلامذة ومدرّس واحد كانوا من بين الركاب القتلى".

أما القتيل الحادي عشر فهو سائق إحدى الدراجات النارية.
كما أدى الحادث الى إصابة 13 شخصاً بجروح بالغة، و40 بجروح طفيفة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.

أخبار ذات صلة
"المركزي" وبنك إندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المعاملات التجارية البينية
التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة لقاء أستراليا واليابان
المصدر: وكالات
حادث مروري
حادث سير
إندونيسيا
آخر الأخبار
سان جيرمان يرفض وداع مبابي!
الرياضة
سان جيرمان يرفض وداع مبابي!
اليوم 10:00
قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بإندونيسيا
الأخبار العالمية
قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بإندونيسيا
اليوم 09:08
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:52
عاصفة شمسية قوية تنير السماء في أميركا الشمالية وعدة دول
الترفيه
عاصفة شمسية قوية تنير السماء في أميركا الشمالية وعدة دول
اليوم 08:42
أرشيفية
الترفيه
الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©