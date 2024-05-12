الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

28 قتيلاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

أرشيفية
12 مايو 2024 14:12

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 و4 أشخاص في عداد المفقودين.
وقال رئيس فريق الإنقاذ في المنطقة "لقي 28 حتفهم وما زلنا نبحث عن أربعة مفقودين".

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في بيان إن الفيضانات منذ مساء أمس السبت تسببت في تراكم الوحل بمنطقة تاناه داتار في سومطرة الغربية مما أثر على خمس مناطق مجاورة.
وأضافت أن أحدث تقييم أظهر أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 84 وحدة سكنية و16 جسراً وأن معدات ثقيلة أرسلت للمواقع المنكوبة لتسريع فتح الطرق.

أخبار ذات صلة
مئات القتلى جراء فيضانات عارمة في أفغانستان
قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بإندونيسيا
المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
إندونيسيا
فيضانات
آخر الأخبار
الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»
الرياضة
الشارقة يفرض سيطرته على ألقاب «شباب الطاولة»
اليوم 16:30
مستشفى ماساتشوستس العام حيث أجريت العملية
الترفيه
وفاة أول مريض خضع لزراعة كلية خنزير
اليوم 16:19
"أبوظبي للزراعة": صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
علوم الدار
"أبوظبي للزراعة": صحة النبات صمام أمان لضمان استدامة القطاع الزارعي
اليوم 16:05
البرازيل.. تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات جراء هطول أمطار جديدة
الأخبار العالمية
البرازيل.. تحذيرات من تزايد مخاطر الفيضانات جراء هطول أمطار جديدة
اليوم 16:03
«الرياضات الإلكترونية» يختتم مشاركته في «الألعاب الرقمية»
الرياضة
«الرياضات الإلكترونية» يختتم مشاركته في «الألعاب الرقمية»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©