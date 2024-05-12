28 قتيلاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 و4 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال رئيس فريق الإنقاذ في المنطقة "لقي 28 حتفهم وما زلنا نبحث عن أربعة مفقودين".



وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في بيان إن الفيضانات منذ مساء أمس السبت تسببت في تراكم الوحل بمنطقة تاناه داتار في سومطرة الغربية مما أثر على خمس مناطق مجاورة.

وأضافت أن أحدث تقييم أظهر أن الكارثة ألحقت أضراراً بنحو 84 وحدة سكنية و16 جسراً وأن معدات ثقيلة أرسلت للمواقع المنكوبة لتسريع فتح الطرق.