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اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بمسيّرة

اندلاع حريق في مصفاة روسية
12 مايو 2024 16:55

اندلع حريق في مصفاة للنفط في فولغوغراد بجنوب روسيا إثر هجوم شنّته أوكرانيا بطائرة مسيّرة ليل السبت الأحد، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أندري بوتشاروف.
وكتب بوتشاروف، عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "خلال ليل 12 مايو، تصدت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لهجوم بطائرة مسيّرة على أراضي فولغوغراد".
وأضاف "تسبب سقوط مسيّرة يليه انفجار، باندلاع حريق في موقع منشأة تكرير النفط في فولغوغراد"، مؤكدا أنه تمّ إخماد الحريق ولم يسجّل وقوع ضحايا.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في موجزها الصباحي، أنها اعترضت خلال الليل ثماني طائرات أوكرانية مسيّرة، إحداها "في أجواء منطقة فولغوغراد".
وسبق لمصفاة النفط هذه أن كانت هدفا لهجوم أوكراني في فبراير الماضي، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا.
وكثّفت كييف، منذ مطلع العام الحالي، الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد الأراضي الروسية، وتستهدف خصوصا منشآت عسكرية وأخرى في مجال الطاقة، يبعد بعضها مئات الكيلومترات عن الحدود.

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المصدر: وكالات
فولغوغراد
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