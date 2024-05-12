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قتلى وجرحى جراء قصف صاروخي على بيلغورود في روسيا

طواقم الإنقاذ والسكان يحاولون إخراج ناجين بعد قصف استهدف بيلغورود
12 مايو 2024 17:05

قال مسؤولون روس إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون عندما انهار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة بيلغورود الروسية بسبب سقوط صاروخ يعود للحقبة السوفيتية أطلقته أوكرانيا واعترضته أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية حتى الآن على منطقة بيلغورود، شنت أوكرانيا ما قال مسؤولون روس إنه هجوم بصواريخ "توشكا" الباليستية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أدلر وآر.إم-70 فامباير".

  • آثار القصف الصاروخي على بيلغورود
    آثار القصف الصاروخي على بيلغورود
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وأظهرت لقطات من الموقع انهيار ما لا يقل عن 10 طوابق من المبنى. وفي وقت لاحق، بينما كانت أطقم الطوارئ تفتش عن ناجين بين الأنقاض، انهار سقف المبنى وسط محاولات من الناس للنجاة بحياتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم وقع الساعة 0840 بتوقيت جرينتش واستخدم فيه ما لا يقل عن 12 صاروخا.
وأضافت الوزارة أن "شظايا أحد صواريخ توشكا-يو، التي تم إسقاطها، ألحقت أضرارا بمبنى سكني في مدينة بيلغورود".

  • انهيار جزء من مبنى جراء قصف صاروخي على بيلغورود
    انهيار جزء من مبنى جراء قصف صاروخي على بيلغورود

وذكرت وكالات أنباء روسية أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 17 آخرون، بينهم طفلان. ولا يزال آخرون محاصرين تحت الأنقاض.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى جرح 17 شخصًا على الأقلّ في انهيار جزئي لمبنى في منطقة بيلغورود.
ولم يصدر تعليق من أوكرانيا، حتى الآن، على هذا الهجوم.

المصدر: وكالات
بيلغورود
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