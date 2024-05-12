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ارتفاع حصيلة وفيات الأمطار في البرازيل

منازل متضررة من الفيضانات بولاية "ريو جراندي دو سول" في البرازيل
12 مايو 2024 19:35

قالت هيئة الدفاع المدني المحلية في البرازيل، اليوم الأحد، إن عدد وفيات الأمطار الغزيرة في ولاية "ريو جراندي دو سول" ارتفع إلى 143 من 136 أمس السبت، في حين لا يزال 125 آخرون في عداد المفقودين.
وأعلنت الحكومة، مساء أمس السبت، تمويلا طارئا بنحو 12.1 مليار ريال برازيلي (2.34 مليار دولار أميركي) لمواجهة الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 537 ألف شخص في الولاية من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10.9 مليون نسمة.
وقالت الحكومة الاتحادية، في بيان أمس، إنه بعد الإعلان عن هذا المبلغ، يكون إجمالي الأموال المخصصة للولاية قد تجاوز بالفعل 60 مليار ريال برازيلي.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البرازيلية، مساء أمس، هطول المزيد من الأمطار اليوم، وهو ما سيؤدي إلى إعادة ملء الأنهار بالمياه بعد فيضانها.

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