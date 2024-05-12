إجلاء الآلاف من خاركيف مع سيطرة روسيا على بلدات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على أربع بلدات إضافية في منطقة خاركيف الأوكرانية المحاذية لروسيا، بعد يومين من بدء عملية برية لموسكو في هذه المنطقة حيث يجري إجلاء آلاف الأوكرانيين.

وقالت الوزارة، في بيان "تقدّمت الوحدات التابعة لمجموعة قوات +الشمال+"، مضيفة أن تلك القوات سيطرت على "بلدات غاتيشتشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في منطقة خاركيف".

كان الجيش الروسي قد أكّد، أمس السبت، سيطرته على ست قرى أوكرانية بينها خمس في منطقة خاركيف.

وأعلنت أوكرانيا، الجمعة، أن روسيا بدأت هجومًا بريًا في خاركيف، وحققت تقدمًا في المنطقة الحدودية.

وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم المنطقة، عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إجلاء ما مجموعه 4073 شخصاً".

وأكد سينغوبوف، اليوم الأحد مقتل، رجل يبلغ 63 عامًا بنيران المدفعية في قرية غليبوك وإصابة آخر يبلغ 38 عامًا في بلدة فوفشانسك الحدودية.

إجلاء السكان من منطقة خاركيف

وأجليت مجموعات من الأشخاص من محيط بلدة فوفشانسك الحدودية معظمهم من كبار السنّ.

وقالت ليودا زيلينسكايا (72 عامًا) "لم نكن نريد أن نرحل".

من جهتها، قالت ليوبا كونوفالوفا (70 عامًا) إنها عاشت ليلة "مرعبة جدًا" قبل أن يتم إجلاؤها.

ويساعد متطوعون كبار السن في الإخلاء وتسجيل أسمائهم للحصول على الطعام قبل إجلائهم نحو عاصمة المنطقة خاركيف التي تحمل الاسم نفسه.

- الوضع "معقّد"

وقال الشرطي أوليكسي خاركيفسكي، الذي يساعد في تنسيق عمليات الإجلاء، إن "عدة أشخاص" قُتلوا في قصف السبت فيما عُثر على قتيل تحت الأنقاض ليلًا.

وأضاف "المدينة تتعرض لإطلاق نار مستمر".

وتابع متحدثًا عند نقطة إخلاء في قرية قريبة من فوفشانسك "كلّ ما في المدينة دُمّر (...) يمكن باستمرار سماع دوي انفجارات وقصف مدفعي وقذائف مورتر".

إجلاء السكان من قرى في منطقة خاركيف

من جهته، قال الجيش الأوكراني إنه يصدّ أي تقدّم روسي إضافي.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي "أوقفت محاولات لاختراق دفاعاتنا"، لكنه أشار إلى أن الوضع في خاركيف "تدهور إلى حدّ كبير" وقد أصبح "معقّدًا".

وأكّد أن القوات الأوكرانية "تبذل كل ما في وسعها لتحافظ على خطوطها الدفاعية ومواقعها".