الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

دعا فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن على الفور.

وقال المسؤول الأممي إن ما يقرب من مليون شخص تأثروا في رفح خاصة وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع.

وأشار إلى أن الوضع اليائس قد تفاقم بسبب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر الثلاثة إضافة إلى النقص الحاد في الوقود مما يعيق كل شيء من الحركة إلى توزيع الغذاء وتشغيل المستشفيات وخدمات الطوارئ والعلاج والاتصالات.

وأعرب تورك عن قلقه البالغ بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني، وشدد على أنه لا يمكن شن هجوم واسع النطاق على رفح في ظل الكثافة السكانية المدنية بها.

ودعا المفوض السامي، في بيانه، جميع الدول ذات النفوذ إلى أن تفعل كل ما في وسعها لمنع ذلك ولحماية أرواح المدنيين.