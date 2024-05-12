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زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن وضع جبهة القتال في خاركيف

آثار معارك وقصف في خاركيف
12 مايو 2024 21:42

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الأحد، من خطورة الوضع على جبهة القتال في منطقة خاركيف.
وقال زيلنيسكي إن معارك عنيفة تدور في أنحاء حدودية للمنطقة حيث اضطر الآلاف للنزوح عن منازلهم وقراهم بعد أن بدأت روسيا شن هجوم منذ الجمعة.
وأوضح الرئيس الأوكراني "تتواصل المعارك الدفاعية والقتال العنيف في قسم كبير من حدودنا".
وأشار إلى أن "الهجمات في منطقة خاركيف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".
كان أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف قال، في وقت سابق اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إجلاء ما مجموعه 4073 شخصاً".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على أربع بلدات إضافية في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا، بعد يومين من بدء عملية برية لموسكو في هذه المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان "تقدّمت الوحدات التابعة لمجموعة قوات +الشمال+"، مضيفة أن تلك القوات سيطرت على "بلدات غاتيشتشي وكراسنوي وموروخوفيتس وأولينيكوفو في منطقة خاركيف".
كان الجيش الروسي قد أكّد، أمس السبت، سيطرته على ست قرى أوكرانية بينها خمس في منطقة خاركيف.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
معارك
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