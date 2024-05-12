زلزال قوي يضرب غواتيمالا ولا إصابات

غواتيمالا (وكالات)

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات، أمس، منطقة حدودية بين غواتيمالا والمكسيك، ولم يوقع أي إصابات واقتصرت أضراره الطفيفة على الماديات، وفق المعهد الغواتيمالي لعلم الزلازل «إنسيفومه».

ووقع الزلزال عند الساعة 5.39 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزه في المحيط الهادئ على بعد نحو 90 كلم من سواحل منطقة سان ماركوس المحاذية للمكسيك والواقعة إلى جنوب غرب العاصمة الغواتيمالية. الزلزال الذي ضرب على عمق 25 كلم لم يوقع أي ضحايا، وفق الهيئة الوطنية.

لكن أفيد عن أضرار طفيفة في المستشفى الوطني في سان ماركوس حيث رُصدت تشققات وأضرار في سقف المرفق، وفق منسّق شؤون الحد من الكوارث.

وأفادت هذه الهيئة الوطنية أيضا بثلاثة انهيارات على أحد الطرق.

ووفق السلطات، 90% من أراضي غواتيمالا عرضة للزلازل نظراً لوقوع البلاد عند نقطة التقاء صفيحتين تكتونيتين وعلى فوالق عدة.