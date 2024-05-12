العراق يطيح بشبكتين دوليتين للاتجار بالبشر

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، عن تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً أجنبياً في بغداد والمحافظات.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية، وبعد تنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من 40 عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات».

في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، أمس، توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك مع سوريا. وقال الشمري في تصريح صحفي مشترك مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون: إن المذكرة تتضمن التعاون في مكافحة «الإرهاب» والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وغسل الأموال وضبط الحدود وتسليم المطلوبين. من جهته قال الوزير السوري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العراق حالياً، إنه «لا يمكن محاربة شبكات المتاجرة بالمخدرات دون تنسيق وتعاون مشترك بين دول المنطقة».