العراق يدعو لعدم التراجع في مواجهة الخارجين عن القانون

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى عدم التردد أو التراجع في مواجهة الخارجين عن القانون.

وأكد السوداني، خلال زيارة إلى مقر جهاز الأمن الوطني، على "عدم القبول بأي تردد أو تراجع في عمل الجهاز وعدم القبول بأية نهايات سائبة للجرائم"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما وجه السوداني، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة "بضرورة تحقيق العدالة بين المنتسبين العاملين في الجهاز إلى جانب حسن التعامل مع المواطن لأن أجهزتنا الأمنية باتت تمتلك اليوم خبرة كبيرة تتفوق على مثيلاتها في المنطقة، وهي تحظى اليوم بدعم الدولة مما يتطلب المزيد من الجهود للقيام بواجباتها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "مواصلة العمل بوتيرة عالية بمثابة رد الجميل لتضحيات رجال الجهاز والعمل على خصوصية الجهاز كمؤسسة أمنية مهمة لدعم الأمن في عموم البلاد، وضرورة إبعاده عن التجاذبات والارتباطات السياسية".

ووجه رئيس الحكومة العراقية "بأهمية انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل، وتحقيق الإنجازات الأمنية وضرورة اعتماد التطوير المستمر لعمل الجهاز لمواجهة الأساليب الجديدة التي يلجأ لها المجرمون والخارجون عن القانون".

وتعهد "بدعم وإسناد أي جهد أمني يكلف به جهاز الأمن الوطني ورفض أي ضغوطات تمارس على ضباط ومنتسبي الجهاز خلال القيام بواجباتهم الأمنية المكلفين بها".