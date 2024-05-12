ماجد عبد الفتاح لـ«الاتحاد»: حملة دبلوماسية عربية واسعة في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

عبدالله أبو ضيف (نيو يورك)

أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، عن حملة دبلوماسية عربية موسعة تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة خاصة في أوروبا للحصول على اعترافات بدولة فلسطين ضمن حل الدولتين، متوقعاً إعلان نتائج المباحثات خلال شهر مايو.

وذكر السفير عبدالفتاح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «الفيتو» الأميركي الأخير على التصويت للاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية ليس نهاية المطاف على العكس كان مشجعاً لاتخاذ إجراءات مختلفة من المجموعة العربية سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها الدعوة لاستئناف الدورة الاستثنائية الـ11 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أنه في حال حدوث ذلك هناك عدة خيارات دبلوماسية مهمة يتم التوافق عليها من قبل المجموعة العربية، وأهمها تقديم مشروع جديد يتعلق بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والصادرة عن مجلس الأمن وآخرها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

واعتبر الدبلوماسي العربي أن الحصول على اعترافات دولية مختلفة بدولة فلسطين، إلى جانب زيادة نسب التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالحها، والدعوات من المنظمات الدولية والإقليمية بإقرار حل الدولتين كطريق وحيد لحل الأزمة الإقليمية، ستؤدي في النهاية إلى الحل ومزيد من الضغوط على الجانب الرافض للإقرار بذلك. وأشار عبدالفتاح إلى أن «حل الدولتين» طريق واضح وأكدت عليه المجموعة العربية منذ سنوات طويلة ويوماً بعد يوم يتأكد الأمر بالنسبة للدول الرافضة للتسليم بذلك وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره خاصة مع زيادة الدول والجهات المعترفة بدولة فلسطين والتي شهدت تزايداً بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، نجحت المجموعة العربية عبر قرارين أحدهما مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، من الحصول على تأييد دولي بضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ومنع استهداف المدنيين في كافة أنحاء القطاع، مع التأكيد على ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين المتضمن الاعتراف بدولة فلسطين جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل لإحلال السلام في المنطقة.

عضوية كاملة

وقبل عدة أيام، أكدت دولة الإمارات في بيان للمجموعة العربية في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حق فلسطين بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وقدرتها على تحمل مسؤوليات العضوية، مشيرةً إلى أن استيفاء فلسطين لمعايير العضوية راسخٌ على نحوٍ لا لبس فيه.

وقالت: «اعترفت 140 دولة - أي أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بينما أعلنت دولٌ أخرى عزمها على القيام بذلك، إن كل من يدعم هذه الخطوة سيسجل له التاريخ أنه قد وقف بجانب الحق والعدالة»، مشيرةً إلى ضرورة إرسال رسالة قوية وواضحة بأن إنهاء الاحتلال، واستقلال فلسطين، وحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.