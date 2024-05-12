الإثنين 13 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماجد عبد الفتاح لـ«الاتحاد»: حملة دبلوماسية عربية واسعة في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
13 مايو 2024 01:05

عبدالله أبو ضيف (نيو يورك)
أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، عن حملة دبلوماسية عربية موسعة تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة خاصة في أوروبا للحصول على اعترافات بدولة فلسطين ضمن حل الدولتين، متوقعاً إعلان نتائج المباحثات خلال شهر مايو.
وذكر السفير عبدالفتاح في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «الفيتو» الأميركي الأخير على التصويت للاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية ليس نهاية المطاف على العكس كان مشجعاً لاتخاذ إجراءات مختلفة من المجموعة العربية سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها الدعوة لاستئناف الدورة الاستثنائية الـ11 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إلى أنه في حال حدوث ذلك هناك عدة خيارات دبلوماسية مهمة يتم التوافق عليها من قبل المجموعة العربية، وأهمها تقديم مشروع جديد يتعلق بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والصادرة عن مجلس الأمن وآخرها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

أخبار ذات صلة
مساعدات إماراتية مستدامة لإغاثة أهالي غزة
عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948

واعتبر الدبلوماسي العربي أن الحصول على اعترافات دولية مختلفة بدولة فلسطين، إلى جانب زيادة نسب التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالحها، والدعوات من المنظمات الدولية والإقليمية بإقرار حل الدولتين كطريق وحيد لحل الأزمة الإقليمية، ستؤدي في النهاية إلى الحل ومزيد من الضغوط على الجانب الرافض للإقرار بذلك. وأشار عبدالفتاح إلى أن «حل الدولتين» طريق واضح وأكدت عليه المجموعة العربية منذ سنوات طويلة ويوماً بعد يوم يتأكد الأمر بالنسبة للدول الرافضة للتسليم بذلك وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره خاصة مع زيادة الدول والجهات المعترفة بدولة فلسطين والتي شهدت تزايداً بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، نجحت المجموعة العربية عبر قرارين أحدهما مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن، من الحصول على تأييد دولي بضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ومنع استهداف المدنيين في كافة أنحاء القطاع، مع التأكيد على ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين المتضمن الاعتراف بدولة فلسطين جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل لإحلال السلام في المنطقة.
عضوية كاملة
وقبل عدة أيام، أكدت دولة الإمارات في بيان للمجموعة العربية في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، حق فلسطين بنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وقدرتها على تحمل مسؤوليات العضوية، مشيرةً إلى أن استيفاء فلسطين لمعايير العضوية راسخٌ على نحوٍ لا لبس فيه.
وقالت: «اعترفت 140 دولة - أي أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بينما أعلنت دولٌ أخرى عزمها على القيام بذلك، إن كل من يدعم هذه الخطوة سيسجل له التاريخ أنه قد وقف بجانب الحق والعدالة»، مشيرةً إلى ضرورة إرسال رسالة قوية وواضحة بأن إنهاء الاحتلال، واستقلال فلسطين، وحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد للمضي قدماً.

جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة
أوروبا
فلسطين
إسرائيل
غزة
رفح
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (وام)
الأخبار العالمية
مساعدات إماراتية مستدامة لإغاثة أهالي غزة
13 مايو 2024
مزارعة تضرر محصول الذرة في حقولها بسبب الجفاف الذي يجتاح أفريقيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء إغاثة يحذرون: الجوع يهدد 52 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا
13 مايو 2024
امرأة فلسطينية نزحت من رفح إلى خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948
13 مايو 2024
أشخاص تم إجلاؤهم يصلون إلى نقطة إخلاء في منطقة خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تحذر من «موقف عصيب» في خاركيف
13 مايو 2024
مجمع الشفاء الطبي في غزة دمرته القوات الإسرائيلية تماماً (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل 493 كادراً صحياً واستهداف 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر في غزة
13 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©