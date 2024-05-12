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عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ نكبة 1948

امرأة فلسطينية نزحت من رفح إلى خان يونس (رويترز)
13 مايو 2024 01:06

رام الله (الاتحاد)

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أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، أمس، أن عدد الفلسطينيين في فلسطين وخارجها تضاعف نحو 10 مرات منذ نكبة عام 1948.
وأضاف الجهاز في بيان: «رغم تهجير نحو مليون فلسطيني عام 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب يونيو 1967، بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023». وأضاف: «يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية».
وتابع الجهاز في بيانه: «وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 7.3 مليون فلسطيني».
واستعرض البيان بعض الأحداث الذي شهدتها النكبة التي رحل أو أجبر على الرحيل بسببها مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم.
وجاء في البيان: «تم تشريد ما يزيد على مليون فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948».

فلسطين
غزة
إسرائيل
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خان يونس
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