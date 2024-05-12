الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة في الكويت

صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة في الكويت
12 مايو 2024 22:54

أعلن مساء اليوم في الكويت عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن تشكيلة الوزارة الجديدة تضم 13 وزيرا.
ونص المرسوم، الذي وقعه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
وعين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ‏نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، وشريدة عبدالله سعد المعوشرجي ‏نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي ‏نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، وعبدالله علي عبد الله اليحيا ‏وزيرا للخارجية، وأنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري ‏وزيرا للإعلام والثقافة.

أخبار ذات صلة
أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلّق بعض مواد الدستور
إعادة انتخاب الكويت عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشكيل حكومة جديدة
الكويت
مرسوم أميري
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات صحو إلى غائم ومغبر أحياناً غداً
اليوم 18:52
فيضانات وتدفق حمم في إندونيسيا
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والمفقودين إثر فيضانات وحمم في إندونيسيا
اليوم 17:34
حرائق غابات هائل في كندا
الأخبار العالمية
الآلاف يخلون منازلهم في كندا بسبب حرائق الغابات
اليوم 23:46
أندريه بيلوسوف
الأخبار العالمية
بوتين يقترح تعيين وزير جديد للدفاع
اليوم 23:33
رينولدز يتحدى أشهر شخصيات «عالم وارنر براذرز»
الترفيه
رينولدز يتحدى أشهر شخصيات «عالم وارنر براذرز»
اليوم 23:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©