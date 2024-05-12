صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة في الكويت

أعلن مساء اليوم في الكويت عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن تشكيلة الوزارة الجديدة تضم 13 وزيرا.

ونص المرسوم، الذي وقعه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وعين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ‏نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، وشريدة عبدالله سعد المعوشرجي ‏نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي ‏نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط، وعبدالله علي عبد الله اليحيا ‏وزيرا للخارجية، وأنور علي عبدالله المضف وزيرا للمالية، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري ‏وزيرا للإعلام والثقافة.