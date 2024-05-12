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بوتين يقترح تعيين وزير جديد للدفاع

أندريه بيلوسوف
12 مايو 2024 23:33

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تعيين وزير دفاع جديد، إذ رشح المدني أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق والمتخصص في الاقتصاد، لهذا المنصب بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وأضافت الرئاسة الروسية أن بوتين يريد أن يصبح سيرغي شويغو، وزير الدفاع منذ 2012، أمينا لمجلس الأمن الروسي ليحل محل نيكولاي باتروشيف، وأن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.
وقال الكرملين إن فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، سيبقى في منصبه، وكذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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المصدر: وكالات
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