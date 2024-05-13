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موجة حر تودي بحياة العشرات في المكسيك

موجة حر تودي بحياة العشرات في المكسيك
13 مايو 2024 08:05

واجه أجزاء من المكسيك حالياً موجة حر حصدت عشرات الأرواح، حسبما أفادت تقارير.

وكان من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في ولاية يوكاتان على خليج المكسيك، والتي تشتهر بالسياحة، إلى 45 درجة مئوية يوم الأحد، وفقاً لما نشرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عبر صفحتها على منصة ا"إكس".

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ويعتقد أن 24 شخصاً فقدوا حياتهم في ولاية "سان لويس بوتوسي" شمال شرقي المكسيك بسبب موجة الحر التي امتدت من يوم الخميس حتى يوم السبت، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

وتجاوزت درجة الحرارة المسجلة في إقليم "هوستيكا" حاجز الخمسين درجة مئوية خلال الأيام الأخيرة، وفقا لما أعلنته المديرة العامة للخدمات الصحية بالولاية، يموري فاكا أفيلا.

وقالت إن هناك زيادة "مثيرة للقلق" في أعداد المرضى الذين يعانون من أعراض الإصابة بضربات الشمس داخل المراكز الصحية.

وتلقى الأشخاص المصابون بهذه الأعراض العلاج الطبي في ولايات أخرى مثل "تاماوليباس".

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن أعلى درجة حرارة تم قياسها في مدينة مكسيكو سيتي، ذات الجو المعتدل في العادة، منذ بدء التسجيل بلغت يوم الخميس 34.3 درجة مئوية. يشار إلى أن 104 أشخاص فقدوا حياتهم في المكسيك العام الماضي بسبب موجة الحر. 

المصدر: وكالات
ارتفاع الحرارة
المكسيك
موجة حر
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