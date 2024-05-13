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حرائق الغابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في كندا

حرائق الغابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في كندا
13 مايو 2024 08:24

أجلت كندا آلاف السكان في غرب البلاد حيث اندلعت مئات حرائق الغابات الأحد، فيما يبدو موسم الحرائق الذي بدأ مبكراً صعباً بحسب السلطات الفدرالية.

وتستعر حالياً النيران في ما يقرب من 2500 هكتار، وكان لا بد من إجلاء نحو 3500 شخص مساء الجمعة.

وقال روب فريزر رئيس بلدية فورت نيلسون، إن الظروف الجوية المعتدلة ساعدت في إبطاء تقدم الحريق خلال الليل، لكن عودة الرياح بعد الظهر قد تجعل الوضع أسوأ.
وأضاف رئيس البلدية "نحن في فترة جفاف من المستوى الخامس (الأعلى)، ما يجعل مكافحة حرائق الغابات صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء هذه الحرائق".

في عام 2023، شهدت كندا أسوأ موسم حرائق في تاريخها. وأتت الحرائق التي اجتاحت البلاد من شرقها إلى غربها، على أكثر من 15 مليون هكتار وأودت بحياة ثمانية إطفائيين ودفعت السلطات إلى إجلاء 230 ألف شخص.

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المصدر: وكالات
كندا
حرائق الغابات
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