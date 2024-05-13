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انقطاع الإنترنت في دول أفريقية بسبب تضرر أسلاك بحرية

انقطاع الإنترنت في دول أفريقية بسبب تضرر أسلاك بحرية
13 مايو 2024 10:04

تعطل الاتصال بشبكة الإنترنت في شرق أفريقيا أمس "الأحد" بسب تضرر كابلات تحت الماء وفق ما أعلنته منظمة نتبلوكس المعنية بمراقبة شبكات الإنترنت.

وذكرت المنظمة أن تنزانيا وجزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي هي الأكثر تضرراً، فيما تأثرت موزمبيق وملاوي وبوروندي والصومال ورواندا وأوغندا وجزر القمر ومدغشقر بدرجات متفاوتة، إضافة إلى تأثر سيراليون في غرب أفريقيا.

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وأوضحت المنظمة أن السبب يرجع إلى أعطال أثرت في أنظمة الكابلات البحرية "SEACOM وEASSy" التي تربط المنطقة.

وبحسب وزير المعلومات والتكنولوجيا التنزاني، أن الأعطال حدثت في كابلات تربط موزمبيق بجنوب أفريقيا.

المصدر: وام
أفريقيا
الإنترنت
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