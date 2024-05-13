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اقتصاد

مطار زايد الدولي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين أبوظبي وشنغهاي

مطار زايد الدولي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين أبوظبي وشنغهاي
13 مايو 2024 15:09

استقبل مطار زايد الدولي، اليوم، وفدا صينيا رفيع المستوى، في إطار فعالية إطلاق مبادرة "نلتقي في شنغهاي"، وهي مبادرة تفاعلية تقام في الفترة من 6 إلى 20 مايو الجاري، لتشجيع المسافرين على السفر في رحلة شيقة إلى قلب شنغهاي، المدينة العالمية ذات الثقافة الفريدة والحضارة العريقة.

حضر فعالية مبادرة "نلتقي في شنغهاي"، اليوم، جان تشي نائب عام إدارة بلدية شنغهاي للثقافة والسياحة، وفان شين الرئيس التنفيذي لهيئة مطار شنغهاي، ووفد رفيع المستوى من المركز الثقافي الصيني.

وتؤكد الزيارة على العلاقات الاقتصادية والثقافية القوية بين أبوظبي وشنغهاي والجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز فرص التبادل السياحي والتجاري.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن استضافة فعالية "نلتقي في شنغهاي" في مطار زايد الدولي، تأتي تأكيدا على التزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة المسافرين عبر المطار وتمكينهم من الاستفادة من كافة المرافق والخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الفعالية تعد بمثابة الجسر الثقافي بين أبوظبي وشنغهاي الساحرة ومعالمها السياحية الشهيرة، في ظلّ جذب المزيد من الزوّار إليها من كافة أنحاء العالم وتشجيع الأفراد والعائلات على السفر.

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وحظيت الوجهات المباشرة بين أبوظبي وشنغهاي، التي تُسيّر خمس رحلات أسبوعيا بين المدينتين، بإشادة كبيرة لأنها توفر للمسافرين تجربة سفر سلسة ومريحة.

وأعرب جان تشي، نائب عام إدارة بلدية شنغهاي للثقافة والسياحة عن خالص الشكر والتقدير لكلّ ما تقدّمه "مطارات أبوظبي" من دعم، مبديا أمله في أن تسهم هذه الفعالية في تعزيز سُبُل التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين شنغهاي وأبوظبي؛ ودعا "مطارات أبوظبي"، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى زيارة شنغهاي وتنظيم فعاليات تسويقية مماثلة هناك، بما يسهم في جذب المزيد من السياح إلى المدينتين.

وقال فان شين، الرئيس التنفيذي لهيئة مطار شنغهاي إن الهيئة بادرت في 12 ديسمبر 2023 إلى توقيع مذكرة تفاهم مع "مطارات أبوظبي"، تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون المشترك، في إدارة المطارات والعمليات التشغيلية اليومية والتسويق؛ وقال إن فعالية إطلاق مبادرة "نلتقي في شنغهاي" تعد أول فعالية ترويجية في إطار الأنشطة المتفّق عليها ضمن مذكرة التفاهم، ومن المؤكد أنها ستكون حدثا رفيع المستوى يعد بنتائج مثمرة.

ولفت إلى مشاركة المطارين والهيئات السياحية وشركات الطيران المحلية من كلّ من شنغهاي وأبوظبي في تنظيم هذه الفعالية المشتركة؛ وقال: نطمح من خلال هذه المبادرة إلى التأكيد على رغبة جميع الأطراف المعنية في تعزيز السياحة والسفر الجوي بين المدينتين، ونثق تماماً بأنّ هذا التعاون الغني بالإمكانيات والفرص الواعدة سيساهم في تعزيز العلاقات الودّية والمثمرة بين شنغهاي وأبوظبي، بما سيؤدي بالتالي إلى زيادة الرحلات الجوية التي من شأنها أن تختصر المسافات وتعزّز السياحة بين المدينتين.
 

المصدر: وام
مطار زايد الدولي
شنقهاي
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