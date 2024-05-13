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حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات وتدفق الحمم البركانية بإندونيسيا

أفراد يشاركون في عملية بحث غرب سومطرة
13 مايو 2024 15:55

لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 15 في عداد المفقودين جراء الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في جزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا، في أحدث حصيلة للسلطات المحلية الإثنين.

وتساقطت أمطار غزيرة مساء السبت لساعات على إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة عند قرابة الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (15,30 ت غ) متسببة بفيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي، وهو جبل بركاني يقع في الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "حصيلة تدفق الحمم الباردة في سومطرة الغربية وصل الى 43 قتيلا".
وكانت الحصيلة السابقة تفيد بمقتل 41 شخصا.

وحضّ المسؤول في هيئة إدارة الكوارث في سومطرة الغربية إلهام وهاب السكان على "التوجه الى منازل أقاربهم" لكونها أكثر أمنا من الخيم في حال تساقط أمطار غزيرة.
وأضاف "نركز أولا على عمليات البحث والإنقاذ ثم على حماية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والأشخاص الضعفاء".

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وقال حاكم مقاطعة سومطرة الغربية ماهيلدي أنصار الله للصحافيين الاثنين إنه تم إجلاء حوالي 130 شخصا إلى مدرسة ابتدائية في منطقة أغام، وأكثر من ألفين الى مدرسة تاناه داتار.

وتحولت الطرقات الى مستنقعات موحلة وغمرت المنازل وجرفت سيارات إلى نهر مجاور. 
والحمم الباردة خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل.

وأرسلت السلطات رجال إنقاذ في قوارب مطاطية للبحث عن المفقودين ونقل السكان إلى ملاجئ. وأقامت الحكومة المحلية مراكز إجلاء ومراكز طوارئ في عدة مناطق بمقاطعتي أغام وتاناه داتار.

تؤكد مديرة وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية دويكوريتا كارناواتي أن مقاطعة سومطرة الغربية هي "منطقة استثنائية" حيث يمكن أن تهطل الأمطار على مدار السنة تقريبا. وتضيف أن "مخاطر الفيضانات وانزلاقات التربة بالتالي قائمة باستمرار".

المصدر: وكالات
جزيرة سومطرة
إندونيسيا
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