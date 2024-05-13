مسؤول أوكراني: روسيا توسع الهجوم في جبهة خاركيف

قال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن روسيا واصلت هجومها البري على المنطقة، اليوم الاثنين، وهاجمت مناطق جديدة بمجموعات صغيرة في محاولة لتوسيع الجبهة وتشتيت القوات الأوكرانية.

وأضاف سينيهوبوف "تعرضت أكثر من 30 بلدة في منطقة خاركيف لقصف مدفعي وقذائف هاون".

وعبرت القوات الروسية الحدود قرب خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدن أوكرانيا يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الأزمة التي تدور رحاها إلى حد كبير في الشرق والجنوب منذ نحو عامين.

وقال حاكم خاركيف، في تصريحات بثها التلفزيون، إن القوات الروسية "تحاول عمدا توسيعها (الجبهة) وتهاجم في مجموعات صغيرة ولكن في اتجاهات جديدة إذا جاز التعبير".

وأضاف سينيهوبوف "الوضع صعب".

واتخذت أوكرانيا موقفا دفاعيا بعد شهور من تباطؤ إمدادات المساعدات العسكرية الغربية وخاصة الأميركية.