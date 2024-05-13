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تركيا واليونان تتفقان على أهمية مكافحة الإرهاب

أردوغان يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
13 مايو 2024 21:17

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن التوافق بين أنقرة وأثينا حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب لقائهما في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأكد الرئيس أردوغان على أن "من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة"، مضيفا أن "خطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما تطرق الرئيس أردوغان إلى ملف الأقلية التركية في اليونان، قائلا "نتطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية في علاقاتنا مع أثينا في تلبية حقوق الأقلية التركية في اليونان". وبخصوص محاربة الإرهاب، قال أردوغان: "يتعزز توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يوما بعد آخر ومجمعون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة".
كانت العلاقات بين تركيا واليونان شهدت تحسنا عقب اتصال هاتفي مباشر من جانب ميتسوتاكيس مع أردوغان لتعزيته في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا في شهر فبراير من العام الماضي.
وفي ديسمبر الماضي، زار الرئيس لتركي اليونان واتفق مع ميتسوتاكيس على توسيع نطاق العلاقات في مسعى لطي صفحة الخلافات بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحدود البحرية ووضع قبرص. 

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المصدر: وكالات
محاربة الإرهاب
كيرياكوس ميتسوتاكيس
اليونان
رجب طيب أردوغان
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أردوغان يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
الأخبار العالمية
تركيا واليونان تتفقان على أهمية مكافحة الإرهاب
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