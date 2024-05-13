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الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا

جندي أوكراني يطلق صواريخ
13 مايو 2024 22:41

أظهرت مسودة أن الاتحاد الأوروبي تعهد في وثيقة بتقديم دعم أمني طويل الأمد لأوكرانيا وتزويد كييف بمزيد من الأسلحة والتدريب العسكري وغير ذلك من أشكال المساعدات على مدار السنوات المقبلة.
وتحدد المسودة، التي كانت صحيفة "فيلت أم زونتاج الألمانية أول من أوردها مطلع هذا الأسبوع، التزامات الاتحاد الأوروبي الأمنية تجاه أوكرانيا، ويأمل مسؤولون في إبرامها في يونيو أو يوليو المقبلين.
تنص الوثيقة على أن يتشاور الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بشأن احتياجات كييف وأن "يحددا بسرعة" الخطوات التالية بما يتماشى مع الالتزامات.
تشكل هذه الوثيقة جزءا من جهد أوسع يبذله شركاء أوكرانيا لتقديم الضمانات إليها بوقوفهم إلى جانبها على المدى الطويل، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للأزمة الحالية وعدم ظهور بارقة أمل حتى الآن في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
جاء في مسودة الوثيقة، المؤلفة من عشر صفحات وتحمل تاريخ يوم 12 أبريل الماضي "بناء على الدعم الحالي، فإن الالتزامات الأمنية للاتحاد الأوروبي تشمل دعما متوقعا وطويل الأجل ومستداما لأمن أوكرانيا ودفاعها".
وقال دبلوماسيون إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27، ناقشوا نص المسودة في بروكسل الشهر الماضي وأصبحت الآن محور المناقشات مع أوكرانيا.
تشير الوثيقة إلى أن الالتزامات ستظل قائمة "بينما تواصل أوكرانيا مسارها الأوروبي" على أن تخضع للمراجعة خلال 10 سنوات على أقصى تقدير.
وجاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم خمسة مليارات يورو (5.40 مليار دولار أميركي) لصندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام لكنه لم يتعهد بالأمر ذاته في السنوات التالية.

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المصدر: وكالات
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