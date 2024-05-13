مصر تحذّر من العواقب الوخيمة لغلق معبر رفح مع غزة

حذرت مصر مجددا، اليوم الاثنين، من خطورة العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1,4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح مع قطاع غزة.

وشدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية المصرية إن شكري وبلينكن شددا على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وأعرب الوزيران مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.