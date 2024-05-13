الاتحاد الأوروبي يقر قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات الشاحنات والحافلات

بروكسل (وكالات)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على قانون جديد يشدد القيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات.

وسيوسع القانون الجديد القواعد التي تحكم حالياً انبعاثات شاحنات نقل البضائع الثقيلة لتشمل حافلات المدن والمقطورات. وينص القانون الجديد على خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الكبيرة بنسبة 45% بحلول عام 2030، وبنسبة 65% بحلول عام 2035، وبنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2019.

ويتعين على حافلات المدن ألا تنشر أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق بحلول عام 2040، وأن تحقق هدف التخفيض بنسبة 90% بحلول عام 2030 ويعد القرار الذي توصل إليه أمس الاثنين وزراء الدول الأعضاء هو الخطوة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تراجع المفوضية الأوروبية تأثير القانون في عام 2027.