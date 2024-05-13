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الصومال.. اعتراض شحنة متفجرات لحركة الشباب

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
14 مايو 2024 01:05

مقديشو (الاتحاد) 

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اعترضت القوات الصومالية شحنة تضم وقوداً ومواد تستخدم في المتفجرات كانت متجهة إلى حركة الشباب الإرهابية. وجرت العملية، بدعم من السكان المحليين، بالقرب من مدينة «حررطيري» في الجزء الجنوبي من إقليم مدغ، في ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وأن السلطات ألقت القبض على اثنين يشتبه في أن لهما صلة بالشحنة، حيث يجري التحقيق معهما حالياً.
وتعد عملية الاعتراض جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعطيل الخدمات اللوجستية لحركة الشباب الإرهابية التي تخوض صراعاً ضد الحكومة الصومالية في الأقاليم الوسطى في البلاد.

الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
القوات الصومالية
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