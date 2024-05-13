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دعوات ليبية لضرورة تنفيذ انتخابات متزامنة في البلاد

الدبيبة وتكالة خلال اللقاء
14 مايو 2024 01:05

طرابلس (وكالات)

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، أمس، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة عادلة ونزيهة في ليبيا. 
وجرى خلال اللقاء الذي عقد أمس بديوان مجلس الدولة بحث الشأن السياسي، والاتفاق على عقد اجتماعات للمتابعة من قبل مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بهدف تعزيز خطة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التركيز على المشاريع التنموية ودعم البلديات لتنفيذ برامج الإدارة المحلية والقضاء على المركزية، ومعالجة ملف المحروقات، ووضع الضوابط اللازمة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.  
ويأتي اجتماع الدبيبة وتكالة قبيل اجتماع مقرر بجامعة الدول العربية في القاهرة سيجمع تكالة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لاستكمال مناقشاتهم بشأن العملية السياسية وملف الانتخابات.

عبد الحميد الدبيبة
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