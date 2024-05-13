مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس، قرية «جالود» شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على منزل فلسطيني وأحرقوا سيارة، ما تسبب في اندلاع مواجهات.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا فجراً بلدة «جالود»، ورشقوا منزلاً بالحجارة، وأحرقوا سيارة.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والمستوطنين، وتمكن الفلسطينيون من طردهم من القرية.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة، بالإضافة إلى 230 ألف بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتغلق إسرائيل المدخل الرئيس للبلدة منذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي السياق، أقدم مستوطنون متطرفون على تخريب عدة شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع أمس، قرب حاجز «ترقوميا» بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث المستوطنين وهم يغلقون الشاحنات، حيث صعدوا للشاحنات وبدأوا في تمزيق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وإلقائها على الطريق.