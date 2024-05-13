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الصين تطالب بوقف معارضة انضمام فلسطين للأمم المتحدة

الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
14 مايو 2024 01:06

بكين (وكالات)

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حثّت الصين، أمس، على إنهاء معارضة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وذلك قبل تصويت محتمل بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.
وفي إطار دعمه للقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، قال متحدث الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن بلاده تحث الدول المعنية على عدم الاستمرار في معارضة الضمير الأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي.
وأضاف أن الصين تحث الدول على عدم مواصلة عرقلة القرارات المتعلقة بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة.
ويأتي دعم بكين المتجدد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، بعدما أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، الجمعة، قراراً يدعو إلى إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومنحها حقوقاً إضافية.
وتم تبنّي القرار بتصويت 143 دولة عضوة لصالحه، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9 بينها الولايات المتحدة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت بما في ذلك بريطانيا.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن تحت الفيتو الأميركي. لكنها حصلت في عام 2012 على «وضعية المراقب الدائم».

الصين
فلسطين
الأمم المتحدة
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
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الاعتراف بفلسطين
مجلس الأمن
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