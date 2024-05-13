مصر: استمرار العمليات برفح تهديد خطير لاستقرار المنطقة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر، أمس، أن استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة ومدينة رفح جنوبي القطاع بمثابة تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

جاء ذلك وفق ما ذكره وزير خارجية مصر سامح شكري، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن شكري تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحث الجانبان الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد شكري لنظيره الأميركي على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

وشدَّد الوزيران المصري والأميركي على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة.