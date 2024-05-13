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الناتو يجري تدريبا ضخما في رومانيا

قفز جنود مظليين ضمن تدريبات الناتو في رومانيا
13 مايو 2024 23:51

دخل تمرين ضخم لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يشمل القوات المحمولة جوا، مرحلته الرئيسية، اليوم الاثنين، حيث أنزل جنود المظلات على جنوب مدينة كلوج -نابوكا في رومانيا.
وفي التمرين، تكلف القوات بمهمة تحرير المطار الحربي في "كامبيا تورزي"، التي استولت عليها قوات معادية. وأنزل حوالي 1500 جندي حول المطار.
يعد تمرين "الرد السريع" جزءا من سلسلة من المناورات تحمل اسم "المدافع الصامد" التي أطلقها الناتو ردا على الوضع الأمني المتغير في أوروبا جراء الأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل أكثر من عامين.
يشارك في تمرين "المدافع الصامد" حوالي 90 ألف جندي سيتدربون على حالة استنفار يطلقها الحلف ونقل قوات كبيرة والتصدي لهجوم.
وتمرين "الرد السريع"، الذي يهدف إلى التدريب على الانتشار السريع للقوات الفعالة، يجري تحت قيادة فرقة التدخل السريع الألمانية.
ووصف الناتو التمرين بأنه أكبر عملية محمولة جوا منذ الحرب العالمية الثانية. 

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المصدر: وكالات
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
تمرين عسكري
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قفز جنود مظليين ضمن تدريبات الناتو في رومانيا
الأخبار العالمية
الناتو يجري تدريبا ضخما في رومانيا
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